Conte parla al passato, frasi che sanno di addio all’Inter: “Ringrazio tutti…” (Di sabato 22 agosto 2020) E’ un Antonio Conte amareggiato quello che si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Una gara ampiamente alla portata dei nerazzurri, che hanno però sprecato tanto e regalato il gol vittoria con Lukaku. Queste le parole di Conte, che sanno molto di addio: “E’ stata una partita equilibrata, dura. Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di situazioni che dovevamo sfruttare per far girare la partita dalla nostra parte, poi c’è stato un episodio sfortunato. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, credo che anche il fatto che il Siviglia avesse già giocato partite di questo genere abbia influito. La squadra è cresciuta, siamo arrivati in finale di Europa League e tanti ... Leggi su calcioweb.eu

Conte parla da ex, dà l'addio: «Ne è valsa la pena allenare l'Inter, non faccio marcia indietro

Antonio Conte ha parlato a 'Sky Sport' dopo il ko in finale di Europa League.

Inter, Conte: "Futuro? Vedute diverse, vedremo se con o senza di me"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la finale di Europa League contro il Siviglia che ha consegnato la coppa agli spagnoli dopo una partita molto equilibrata.

