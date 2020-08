Conte e la famiglia: a cosa si riferisce? E quell’episodio della pallottola… (Di sabato 22 agosto 2020) Fanno discutere alcune parole di Antonio Conte nell’intervista del post-partita di Inter-Siviglia, finale di Europa League. Il tecnico nerazzurro sembra gettare qualche dubbio sul suo futuro sulla panchina interista: “Nessuno ha rancore, nè la dirigenza nei miei confronti nè viceversa. Dobbiamo ragionare su alcune cose che non mi sono piaciute, devo capire se la priorità è la famiglia o il calcio. Alcune situazioni possono influire sull’aspetto famigliare e questo non può accadere. C’è un limite a tutto, se si potrà migliorare lo faremo altrimenti conoscete il mio pensiero.” Ma a cosa si riferiva Conte parlando della famiglia? La mente torna allo scorso autunno, quando nel mese di novembre ... Leggi su sportface

