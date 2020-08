Contagi aumentati del 141% in un mese. Tra il 12 e il 18 agosto crescita del 20,6%. Cartabellotta (Gimbe): “Segnali che invitano a mantenere l’attenzione molto alta” (Di venerdì 21 agosto 2020) La curva dei Contagi continua a salire. Rispetto ad un mese fa, secondo l’ultimo monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe, l’aumento è del 141%. Nella settimana 12-18 agosto, rispetto alla precedente, l’incremento del 20,6% dei nuovi casi (3.399 vs 2.818), a fronte di un lieve aumento dei casi testati (180.300 vs 174.671). Relativamente ai dati ospedalieri in crescita i pazienti ricoverati con sintomi (843 vs 801) e quelli in terapia intensiva (58 vs 49). Nel dettaglio, i decessi sono aumentati di 36 (+0,1%), oltre a 154 comunicati dalla Asl di Parma finora non conteggiati. Aumentano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: +9 (+18,4%); quelli ricoverati con sintomi: +42 (+5,2%); i nuovi casi totali: +3.399 (+1,4%); i casi ... Leggi su lanotiziagiornale

