Contagi a scuola, cosa prevede il protocollo degli scienziati: “Genitori misurino febbre ogni giorno. Area ad hoc per alunni con sintomi. Se positivi, Asl valuti quarantena per classe e sanificazione straordinaria” (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo giorni di attesa, è stato ultimato il documento dell’Istituto superiore di sanità che spiega, punto per punto, come gestire l’eventuale diffusione del coronavirus nelle scuole. Un protocollo di sicurezza stilato “per affrontare le riaperture con la massima sicurezza possibile”, ha dichiarato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, “frutto dell’impegno condiviso tra molte istituzioni nazionali, Regioni e Province autonome”, tra cui Inail, Fondazione Bruno Kessler e le Regioni Veneto ed Emilia Romagna. Chiesto a gran voce dalle famiglie e dai dirigenti scolastici, prevede innanzitutto che i genitori “misurino ogni giorno la temperatura” di bambini e ragazzi. Come aveva anticipato la ministra Lucia Azzolina, infatti, spetta a ... Leggi su ilfattoquotidiano

