Consorzio, opportunità di lavoro formativo: al via la selezione per otto tirocini (Di venerdì 21 agosto 2020) Sul sito del Consorzio, www.cbtoscananord.it , è pubblicato il bando. I tirocini sono riservati a giovani in possesso di diploma di laurea, che alla data di avvio del tirocinio abbiano i seguenti ... Leggi su lagazzettadelserchio

gazzettadilucca : Al #Consorzio si aprono nuove occasioni di formazione - RolandMarcoli : Trova la tua prossima opportunità di carriera presso Zero19 service srl -

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio opportunità 3 giugno, Giornata mondiale della Bici: il ruolo dei consorzi di bonifica nei percorsi lungo i fiumi Corriere della Sera