“Congratulazioni Siviglia”, i complimenti arrivano dalla… Juventus [FOTO] (Di sabato 22 agosto 2020) Il Siviglia ha vinto l’Europa League e arrivano i complimenti della… Juventus. Successo degli spagnoli in finale contro l’Inter e si confermano ‘esperti’ della competizione, 3-2 il risultato finale. La squadra di Antonio Conte può recriminare, sul 2-2 hanno fatto la differenza gli episodi, il gol sbagliato di Lukaku e l’autogol sempre dell’attaccante belga. Al fischio finale è scoppiata la festa degli spagnoli, ma a creare più di qualche polemica è stato un tweet pubblicato dalla Juventus. “Congratulazioni al Siviglia per la vittoria dell’EuropaLeague”. Per molti è sembrato uno sfottò nei confronti dell’Inter, sui social è partito un vero e proprio caso tra continui botta e risposta. Congratulazioni ... Leggi su calcioweb.eu

