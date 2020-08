Confindustria applaude il governo per il fondo di garanzia usato da 1milione di imprese. Il presidente Bonomi lo aveva bocciato (Di venerdì 21 agosto 2020) “La strada di far indebitare le imprese non è quella giusta”, aveva affermato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lo scorso aprile, aggiungendo “l’accesso alla liquidità non è immediato. Occorre riaprire la produzione perché essa solo dà reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero, dimenticando che non ha le risorse, e farlo evitando una nuova ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusura ancora più disastrose”. Il presidente degli industriali si è anche scagliato in più occasione contro quelli che definisce “sussidi a pioggia”, in pratica tutte le misure di sostegno che non riguardano le imprese. Oggi l’associazione degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Confindustria applaude il governo per il fondo di garanzia usato da 1milione di imprese. Il presidente Bonomi lo av… - Noovyis : (Confindustria applaude il governo per il fondo di garanzia usato da 1milione di imprese. Il presidente Bonomi lo a… - FbStorchi : RT @dariodivico: Bonomi (Confindustria) applaude: “Draghi ha ragione su debito e giovani” @corriere - formichenews : AGENDA DRAGHI #Confindustria applaude #Draghi e su Twitter i cinguettii… L'articolo di Chiara Masi… - ClaudioBollenti : RT @formichenews: Confindustria applaude #Draghi e su Twitter i cinguettii… L'articolo di Chiara Masi -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria applaude Confindustria applaude il governo per il fondo di garanzia usato da 1milione di imprese Il Fatto Quotidiano Confindustria applaude il governo per il fondo di garanzia usato da 1milione di imprese. Il presidente Bonomi lo aveva bocciato

“La strada di far indebitare le imprese non è quella giusta”, aveva affermato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lo scorso aprile, aggiungendo “l’accesso alla liquidità non è immediato.

RIFORMA PENSIONI/ Torna la polemica sul contributo dei migranti

Si torna a parlare di migranti e pensioni. Michele Ennas, consigliere regionale del gruppo Lega in Sardegna, dopo i nuovi sbarchi che sono aumentati nel nostro Paese, evidenzia infatti che “il Governo ...

“La strada di far indebitare le imprese non è quella giusta”, aveva affermato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lo scorso aprile, aggiungendo “l’accesso alla liquidità non è immediato.Si torna a parlare di migranti e pensioni. Michele Ennas, consigliere regionale del gruppo Lega in Sardegna, dopo i nuovi sbarchi che sono aumentati nel nostro Paese, evidenzia infatti che “il Governo ...