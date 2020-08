Confindustria aderisce all'Alleanza europea per l'idrogeno (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Confindustria conferma il suo impegno a favore dell'idrogeno e prende parte alla european Clean Hydrogen Alliance (ECH2A), l'iniziativa della Commissione europea che mette insieme enti pubblici e privati, associazioni di imprese e cittadini, per definire le priorità strategiche dei prossimi anni volte alla promozione e allo sviluppo dell'idrogeno.Unica associazione di rappresentanza delle imprese italiane a prendere parte all'iniziativa, Confindustria rafforza così il dialogo con la Commissione europea nella definizione di una strategia europea per l'idrogeno, sostenendo gli obiettivi di lungo termine verso la neutralità climatica prevista al 2050. Il Presidente Bonomi ha indicato Aurelio ... Leggi su liberoquotidiano

