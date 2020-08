Conferenza stampa Conte: «Ringrazierò sempre la famiglia Zhang. Ne è valsa la pena» (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato in Conferenza stampa dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Le sue parole Antonio Conte ha parlato in Conferenza stampa dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Queste le parole del tecnico nerazzurro. RESTARE ALL’INTER – «Non penso sia giusto parlarne, penso si debba parlare della finale. Poi è giusto che vanno fatte determinate domande, ma credo di avere già detto tutto. Non mi fare ripetere tutta la tiritera, vorrei parlare della partita e di questi ragazzi, del fatto che comunque io posso essere solo orgoglioso di loro e dei miglioramenti che hanno fatto in tutto e per tutto. Mi spiace perché avrei voluto regalare ai ragazzi la soddisfazione di vincere un trofeo ... Leggi su calcionews24

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha commentato in conferenza stampa il successo sull'Inter nella finale di Europa League: "Sono felice per tutti quelli presenti qui e anche per i tifosi che non ...

Dopo il duro sfogo ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi nella finale di Europa League. Lo scontro con Banega: "Le cose c ...

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha commentato in conferenza stampa il successo sull'Inter nella finale di Europa League: "Sono felice per tutti quelli presenti qui e anche per i tifosi che non ..." Dopo il duro sfogo ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi nella finale di Europa League. Lo scontro con Banega: "Le cose c ..."