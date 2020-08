Concreto il rischio chiusura regioni già ad agosto per il Covid: chi sono i primi ad attivarsi (Di venerdì 21 agosto 2020) Fino alle ultime ore sembrava poco più di una provocazione quella relativa al rischio della chiusura regioni, con un possibile provvedimento adottato addirittura a fine agosto a causa dell’aumento dei contagi da Covid. La situazione, effettivamente, è peggiorata in modo significativo nel corso dell’ultima settimana, con un netto aumento di nuovi casi positivi su base giornaliera (quasi 1.000, nel panorama nazionale, oggi 21 agosto) in grado di generare nuove riflessioni ad esempio in Campania. De Luca, dopo le dichiarazioni forti di inizio lockdown, oggi ha alimentato le voci in merito. rischio chiusura regioni già ad agosto per la nuova impennata da Covid Nello ... Leggi su bufale

salvosottile : Comunque questa cosa che devi mettere la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino la trovo bizzarra. Vuol dire che da… - ChristianBisti : @sononetta @mbartolotta63 Ecco, questo è un rischio concreto - marcodilecce : @paoloigna1 Articolo molto interessante! Io penso che tale rischio sia molto concreto, purtroppo - simondritt : @Upupa234 Eh si...loro squadra rodata, possono aggiungere giocatori, se vincono stasera aumento di consapevolezza...il rischio è concreto - giovannaarcang1 : @panizzaantonio2 @Cartabellotta @matteocannito Niente di tutto questo Hai tirato giù tutto uno sproloquio fine a se… -

Ultime Notizie dalla rete : Concreto rischio Scuola, Andreoni: «Con i bambini sicurezza impossibile. Così rischio concreto di nuovi focolai» Il Messaggero Chi sono gli italiani che stanno tessendo la rete di protezione europea per l’Italia?

Come si è visto dalle reazioni al discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini, il patrimonio di autorevolezza e credibilità dell'ex presidente della Bce è una risorsa fondamentale da spendere in que ...

Coronavirus, l'immunologa Viola: «In ogni scuola mini presìdi sanitari e misure concrete per aiutare i genitori»

PADOVA. Un grave ritardo nella programmazione per la riapertura delle scuole, misure inadeguate per la sicurezza e una colpevole mancanza di strumenti a sostegno delle famiglie: l’immunologa Antonella ...

Come si è visto dalle reazioni al discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini, il patrimonio di autorevolezza e credibilità dell'ex presidente della Bce è una risorsa fondamentale da spendere in que ...PADOVA. Un grave ritardo nella programmazione per la riapertura delle scuole, misure inadeguate per la sicurezza e una colpevole mancanza di strumenti a sostegno delle famiglie: l’immunologa Antonella ...