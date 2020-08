Con lo Spezia la Liguria avrà tre squadre in Serie A. Raggiunte Lombardia ed Emilia (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - Con la storica promozione dello Spezia in Serie A, la prima in 114 anni di storia del club bianconero, la Liguria si ritrova ad avere ben tre squadre nella massima Serie, al pari di Lombardia ed Emilia-Romagna. La squadra di Vincenzo Italiano, sconfitta nella finale playoff 1-0 in casa dal Frosinone ma promossa grazie al successo dell'andata e al miglior piazzamento nella regular season', in realtà avrebbe all'attivo anche uno 'scudetto': i tifosi della Curva Ferrovia, una delle piu' antiche d'Italia, rivendicano infatti con orgoglio il campionato vinto dai Vigili del Fuoco durante la Seconda Guerra Mondiale. Di certo c'è che ora gli Aquilotti lo Spezia planano sulla Serie A con giuste ambizioni e ... Leggi su agi

sampdoria : L'ultima volta con tre squadre liguri in @SerieA due... eravamo noi. ?? Complimenti #Spezia: avete scritto la stori… - matteosalvinimi : Questa mattina a Portovenere (La Spezia) con sommozzatori, palombari e Forze Speciali del Comando subacquei e incur… - matteosalvinimi : La nostra mattinata inizia a Varese Ligure (La Spezia), state con noi ?? ?? LIVE ?? - Agenzia_Italia : Con lo Spezia la Liguria avrà tre squadre in Serie A. Raggiunte Lombardia ed Emilia - morettweet : RT @cropyJ03: Con lo Spezia il prossimo campionato sarà più pepato. Ok defollatemi vi capisco hahahaha -