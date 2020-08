Come Sorelle verso il finale tra rivelazioni e scontri: anticipazioni ultime puntate del 21 e 26 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) È arrivato il momento di avviarci verso il gran finale di Come Sorelle. La serie turca in onda nel prime time di Canale5 sta per volgere al termine e in pochi giorni i fan potranno godersi le ultime due puntate tra rivelazioni e scontri. Cahide ha accettato di sposare Cemal per vedere salve le sue figlie dopo che lui ha fatto arrivare una segnalazione alla polizia sull'auto del marito di Ipek. Quest'ultima, invece, si è trovata costretta a rivelare tutto a Sinan per via di Deren che, un po' brilla, ha parlato della questione al falò proprio in presenza del giovane. Quale sarà la sua reazione adesso? Come Sorelle si avvia verso il finale partendo proprio ... Leggi su optimagazine

