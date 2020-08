Come Sorelle settima puntata: trama e anticipazioni 21 agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) Come Sorelle settima puntata. Venerdì 21 agosto 2020 torna su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sul settimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Dopo aver scoperto il piano di fuga di Cahide, Cemal, con una soffiata anonima rivela alla polizia la posizione dell’auto di Tekin Malik. In questo modo Cahide ha solo due opzioni: o lo sposa o denuncerà le figlie alla polizia. Cahide si rende conto che l’unico modo per liberarsi di Cemal è ucciderlo, perciò chiede a Leyla di trovarle una pistola. Intanto Sinan ha scoperto la verita’ sulla morte del padre, e Ipek, Deren e Azra si sentono ormai spacciate ... Leggi su cubemagazine

GiusiOlse : Ma tutte ste ragazzine che rispondono a tono alle mamme come se sono sorelle ??ma - MariLu201068 : RT @AlbatrosFenice: Secondo voi, stasera cosa guardo? Come sorelle o... BAY YANLIS? su @FOXTurkiye? A voi la risposta #BayYanlis #CanYama… - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 19 agosto, in prima serata su Canale 5, penultimo appuntamento con la serie «Come Sorelle». Anticipazioni - AdinolfiANTONI2 : RT @AlbatrosFenice: Secondo voi, stasera cosa guardo? Come sorelle o... BAY YANLIS? su @FOXTurkiye? A voi la risposta #BayYanlis #CanYama… - ANTONIE00297505 : RT @AlbatrosFenice: Secondo voi, stasera cosa guardo? Come sorelle o... BAY YANLIS? su @FOXTurkiye? A voi la risposta #BayYanlis #CanYama… -