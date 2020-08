Come sorelle: cosa è successo nella sesta puntata (Di venerdì 21 agosto 2020) Come sorelle: cosa è successo nella sesta puntata cosa è successo nella sesta puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? nella sesta puntata, in onda il 14 agosto 2020, Azra uscirà allo scoperto. La ragazza racconterà la sua storia alle “sorelle”, che reagiranno in modo inaspettato. Azra dirà tutto anche a Mehir, che dovrà decidere se dichiararle cosa prova per lei. Cahide scoprirà la verità sull’omicidio di ... Leggi su tpi

CorriereCitta : Anticipazioni #ComeSorelle, stasera in tv: orario, canale, settima e penultima puntata - berta95italy : Come Sorelle, spoiler 26 agosto: Ipek, Deren e Azra arrestate per l'uccisione di Tekin - bubinoblog : COME SORELLE: PENULTIMO APPUNTAMENTO CON LA SERIE DI CANALE5 - _lonelyheartlrh : Ah ma stasera c'è Come Sorelle aaaaaa - kidzette : @Francescaeffe3 Alcuni nuovi arricchiti frequentatori del billionaire, hanno fatto i soldi con lo sfruttamento dei… -