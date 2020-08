Come sorelle, Cahide vuole uccidere Cemal: anticipazioni settima puntata (Di venerdì 21 agosto 2020) Venerdì 21 agosto in prima serata su Canale 5 va in onda la settima puntata di Come sorelle, la serie turca prodotta da İnci e İsmail Gündoğdu, gli stessi di Cherry Season e Bitter Sweet, che sta riscuotendo buon successo sul canale di Mediaset. Tre sorelle, Ipek, Deren e Cilem, scoprono della reciproca esistenza grazie ad una lettera: sarà l’occasione per ricomporre il puzzle del loro passato. Ecco le anticipazioni del nuovo episodio. Come sorelle, anticipazioni settima puntata Dopo aver scoperto il piano di fuga di Cahide, Cemal con una soffiata anonima rivela alla polizia la posizione dell’auto di Tekin Malik. In questo ... Leggi su tvzap.kataweb

