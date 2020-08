Come Sorelle: anticipazioni ultima puntata di mercoledì 26 agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) Come Sorelle - Canale 5 Un omicidio da nascondere, un legame di sorellanza tutto da costruire. E’ composta da otto episodi Come Sorelle, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera. Per quale motivo le giovani Ipek (Sevda Erginci), Deren (Melis Sezen) e Cilem (Elifcan Ongurlar) non sono potute crescere insieme, ignorando il loro legame di parentela? E, soprattutto, fino a quando Azra (Ozge Ozacar) agirà indisturbata continuando a fingere di essere Cilem? Tanta carne al fuoco che troverà completa risoluzione soltanto tra otto settimane. Ecco le anticipazioni puntata per puntata della fiction. Come Sorelle: anticipazioni ottava ed ultima ... Leggi su davidemaggio

Titty14268651 : RT @LoredanaRiccard: Non capirò mai il senso di ripetere un minuto di scena dopo la pubblicità...e fare di nuovo la pubblicità mettete subi… - LoredanaRiccard : Non capirò mai il senso di ripetere un minuto di scena dopo la pubblicità...e fare di nuovo la pubblicità mettete s… - MaShy05033953 : @je_jeyd Anche la mia stamattina erkenci in turco, pomeriggio bay yanlis e ora come sorelle - hartemics : Sto impazzando perché madre sta guardando ‘come sorelle’ ed è partita Lacrimosa absbsv che direbbi la scena del req… - noexplsn : Stasera dovevo andare a trovare parenti, entro in casa e stanno guardando “come sorelle” non potete capire la mia g… -