Coman pronto alla finale di Champions contro Mbappé: “È come Messi, ma lo conosco e dirò a tutti come fermarlo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Ancora poche ore, poi sarà finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Sfida di altissimo livello alla quale tutti i calciatori si stanno preparando. Pericolo numero uno per i tedeschi sarà senza dubbio Neymar, ma anche il giovane Kylian Mbappé. Ed è proprio del connazionale che Kingsley Coman, esterno offensivo dei bavaresi, ha parlato ai media come riporta Goal.Coman: "Mbappé come Messi, ma sappiamo come fermarlo"caption id="attachment 903027" align="alignnone" width="773" Kylian Mbappé Paris Saint-Germain (getty images)/caption"Può fare la differenza", ha esordito Coman su ... Leggi su itasportpress

