Coltivano marijuana nella loro azienda: padre e figlio in manette, madre denunciata (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervino (Ce) – padre, madre e figlio dediti alla coltivazione di marijuana, con i primi due finiti ai domiciliari e la donna denunciata. E’ l’esito di un’operazione antidroga dei carabinieri a Cervino, nel Casertano, nel corso della quale sono stati scoperti e sequestrati 244 vasi di plastica contenenti piante di marijuana, sette ceste in plastica contenenti altri 3,6 kg. di “erba”, tipo amnesia, già essiccata e pronta per essere venduta: la coltivazione era stata realizzata in parte sul terreno e in parte in un container ubicato nell’azienda agricola gestita dai tre congiunti. Durante il blitz, i militari della Compagnia di Maddaloni, unitamente a quelli delle Stazioni di San Felice a ... Leggi su anteprima24

