Colonnese | Koulibaly quest' anno ha deluso | la società ha le idee chiare sulla sostituzione

L'ex difensore del Napoli, Ciccio Colonnese, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli analizzando i possibili movimenti nella difesa azzurra: "Koulibaly e Maksimovic sono stati i titolari, soprattutto quando Manolas ha avuto p ...

L'ex difensore del Napoli, Ciccio Colonnese, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli analizzando i possibili movimenti nella difesa azzurra: "Koulibaly e Maksimovic sono stati i titolari, soprattu ...

Francesco Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter, ha parlato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Koulibaly in partenza? Parliamo di un grandissimo ...

L'ex difensore del Napoli, Ciccio Colonnese, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli analizzando i possibili movimenti nella difesa azzurra: "Koulibaly e Maksimovic sono stati i titolari, soprattu ...Francesco Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter, ha parlato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Koulibaly in partenza? Parliamo di un grandissimo ...