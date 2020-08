Cole Sprouse conferma la fine della relazione con Lili Reinhait (Di venerdì 21 agosto 2020) Le due star si sono conosciute e innamorate nel set di Riverdale nel 2017. Dopo tanti rumor circa la separazione di Cole Sprouse e Lili Reinhart è arrivata la notizia che i fan speravano di non ricevere… Per tanti mesi i due attori, Cole Sprouse 27 anni e Lili Reinhart 24 hanno tenuto il segreto … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Goddessyiyis : @PPTeamLesslie 2 cole sprouse no me alcanzo la foto f - ZulianiCamilla : RT @femmetrilogy: Cole sprouse ha appena confermato la rottura della relazione con Lili, augurandole amore e felicità e promuovendo il suo… - camila_healing : RT @mtvitalia: La conferma che speravamo non arrivasse mai: Cole Sprouse e Lili Reinhart non stanno davvero più insieme ?? - _Articia : @lanopalninja A mi en uno que a Cole Sprouse hahahahah - _iamgiulia : RT @femmetrilogy: Cole sprouse ha appena confermato la rottura della relazione con Lili, augurandole amore e felicità e promuovendo il suo… -