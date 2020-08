Città Spettacolo, Altrabenevento attacca: “Altri 80mila euro ma prezzi biglietti aumentano” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito una nota stampa a firma della presidente dell’associazione “Altrabenevento” Sandra Sandrucci. “Per Città Spettacolo il Comune riceve un ulteriore finanziamento regionale di 80.000 euro; incassa la vendita dei biglietti di Salemme; risparmia i costi per l’allestimento del palco a piazza Castello ma aumenta del 20 % il costo dei biglietti della intera rassegna. A cosa serviranno tanti soldi? All’albo online del Comune di Benevento è stata pubblicata questa mattina la determina n. 47 del 20 agosto con la quale il dirigente del settore Cultura, Vincenzo Catalano, prede atto che lo scorso 17 agosto il sindaco Mastella ha firmato con il presidente della SCABEC – società regione ... Leggi su anteprima24

HankHC91 : RT @lanavediteseoed: #Benevento Città Spettacolo pronta a ospitare il @PremioStrega 2020 @SandroVeronesi! Lunedì 24 agosto dalle 20 in Piaz… - lanavediteseoed : #Benevento Città Spettacolo pronta a ospitare il @PremioStrega 2020 @SandroVeronesi! Lunedì 24 agosto dalle 20 in P… - AppiaPolis : New post ('BENEVENTO CITTÀ SPETTACOLO': VISITE GUIDATE MUSEO DEL SANNIO E CHIOSTRO DI SANTA SOFIA) has been publish… - NTR24 : Città Spettacolo, Giordano spiega il piano anti-covid. Su polemiche: ‘Chiacchiere da bar’ -

Ultime Notizie dalla rete : Città Spettacolo «Frantic» stasera in tv. Harrison Ford voleva cambiare il titolo, le nozze tra Emmanuelle Seigner e il... Corriere della Sera