Cina, una nuova ripartenza: per il big match di sabato lo stadio riapre al pubblico! (Di venerdì 21 agosto 2020) Una nuova ripartenza, lì dove tutto ebbe inizio. La Cina ha deciso, a distanza di tanti mesi, di riaprire gli stadi al pubblico. Il campionato, in seguito al lungo periodo di lockdown, è ripartito qualche settimana fa. Ma, nel big match di domani tra lo Shangai Sipg (la squadra di Hulk e Oscar) e Gouan, verrà parzialmente ridato spazio ai tifosi. Un piccolo segnale di rinascita e che fa ben sperare per il futuro. Anche per chi deve convincersi che, con questa pandemia, ad oggi non si può far altro che convivere. Tornando alla riapertura degli stadi in Cina, bisogna specificare che il campionato cinese si svolge attualmente a Suzhou e Dalian, con tutte le squadre che giocano solo ed esclusivamente negli stadi di queste due città. Sipg-Guoan è prevista a ... Leggi su calcioweb.eu

