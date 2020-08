Ciclismo, incontri speciali per Nibali a Lugano: insieme allo Squalo spunta… Jorge Lorenzo [FOTO] (Di venerdì 21 agosto 2020) Una giornata di allenamento come altre, trascorsa in bici per prepararsi ai prossimi appuntamenti in programma. Vincenzo Nibali ha sfruttato una bella giornata in Svizzera per mettere qualche chilometro nelle gambe, facendosi accompagnare da Cosimo Bongiovanni. Durante il tragitto però ecco che spunta Jorge Lorenzo, con cui lo Squalo ha deciso di scattarsi una FOTO da pubblicare sui social con questa didascalia: “oggi insieme a Cosimo Bongiovanni (cugino) abbiamo incontrato uno che di velocità se ne intende… pronti a sgommare Jorge Lorenzo“. Un’immagine postata anche dal maiorchino poi sul proprio profilo: “incontro di due bestie delle due ruote! Nibali anche lui residente a ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo incontri Ciclismo a Cittadella, aperitivi sui Colli, musica e sagre: gli eventi del weekend a Padova PadovaOggi Ciclismo a Cittadella, aperitivi sui Colli, musica e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui. Dal 21 al 23 agosto il campionato italiano di cicl ...

Ciclismo: Multicar Amarù di scena domenica a Sora

Primo appuntamento extra isolano per i ciclisti dell’Asd Multicar Amarù che si sono preparati con attenzione, anche durante la fase del lockdown, proprio per sostenere appuntamenti del genere. E’ quan ...

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui. Dal 21 al 23 agosto il campionato italiano di cicl ...Primo appuntamento extra isolano per i ciclisti dell’Asd Multicar Amarù che si sono preparati con attenzione, anche durante la fase del lockdown, proprio per sostenere appuntamenti del genere. E’ quan ...