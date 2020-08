Ciclismo, Guarnieri rinuncia agli Europei: “Un familiare presenta sintomi Covid” (Di venerdì 21 agosto 2020) Altro cambio per la Nazionale di Ciclismo italiana guidata dal ct Davide Cassani in vista degli Europei della prossima settimana: al posto dell’indisponibile Jacopo Guarnieri, ci sarà Giovanni Visconti. Ad annunciarlo è stata la FederCiclismo attraverso un tweet e in seguito lo stesso Guarnieri ha spiegato la causa della sua assenza: “Purtroppo non potro’ prendere parte al campionato europeo in maglia azzurra come previsto. Ho avuto un contatto con un familiare che presenta sintomi Covid – ha scritto Guarnieri – Le tempistiche attuali dei test non mi permetterebbero di partire lunedi’ mattina in serenita’. La decisione e’ sicuramente sofferta, ma la salute ... Leggi su sportface

