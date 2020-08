Ciclismo, cronometro femminile Campionati Italiani oggi in tv: orari e diretta streaming (Di venerdì 21 agosto 2020) Il weekend dei Campionati Italiani 2020 di Ciclismo su strada si apre questo pomeriggio con la cronometro riservata alle donne Elite: 46 professioniste che si contenderanno il titolo tricolore della prova contro il tempo. Al via anche la campionessa uscente Elena Cecchini, oltre anche alle esperte Elisa Longo Borghini e Tatiana Guderzo. La corsa prenderà il via alle 16:15 con la partenza della prima atleta, la diretta tv è affidata a Rai Sport e gli appassionati potranno seguire l’evento anche in diretta streaming grazie a Rai Play. Sportface.it vi racconterà la cronometro femminile in tempo reale con la diretta scritta che non vi farà perdere niente. PERCORSO E ALTIMETRIA LIVE ... Leggi su sportface

zazoomblog : Ciclismo Campionati Italiani 2020 cronometro: favoriti e partecipanti - #Ciclismo #Campionati #Italiani - sportface2016 : #Ciclismo #CI2020 I favoriti e i partecipanti delle due cronometro che aprono il weekend tricolore - IlPedaleRosa : 'Campionato Italiano Cronometro Elite', valore ai partners ed al territorio: - OA_Sport : Ciclismo, campionati italiani cronometro 2020: Ganna e Affini si contendono il tricolore - PoliteKosmo : RT @MPighin: Nuovo successo a cronometro per il campione italiano U23 Jonathan #Milan: il portacolori del Cycling Team #Friuli ha vinto a C… -