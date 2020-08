Ciclismo, Campionati Italiani 2020: Filippo Ganna ancora campione a cronometro (Di venerdì 21 agosto 2020) L’ordine di arrivo e la classifica finale della cronometro maschile valevole per i Campionati Italiani 2020. A vincere al termine dei 38,2 km da Bassano del Grappa a Cittadella è stato Filippo Ganna: il campione del mondo di inseguimento su pista ha pienamente confermato il pronostico della vigilia conquistando il secondo titolo tricolore dopo quello dello scorso anno. Sale di un gradino Alessandro De Marchi, che si prende il secondo posto dopo il terzo del 2019. Chiude il podio Edoardo Affini, bronzo europeo della specialità e giovane che è ormai una garanzia. Al primo intertempo, posto al km 11.5 dopo la salita de Le Rosine, Ganna era transitato con un solo secondo di vantaggio su De Marchi e 13″ su Boaro. Nella ... Leggi su sportface

Dominio assoluto per Ganna che partiva ovviamente da netto favorito: 50” di vantaggio su De Marchi, 1’31” su Affini, che vanno a completare il podio. 20.02 GANNA! Tempo mostruoso per Filippo all’arriv ...Tutto è pronto per la gara in linea del Campionato Italiano Ciclismo Professionisti 2020, in programma domenica prossima 23 agosto lungo un percorso di 253,7… Leggi ...