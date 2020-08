Ciclismo, Campionati Italiani 2020 cronometro femminile: vince Longo Borghini (Di venerdì 21 agosto 2020) Terminata la prova cronometro femminile valevole per i Campionati Italiani 2020. Il weekend tricolore in Veneto si aperto con la gara contro il tempo delle donne Elite, che hanno percorso 35,2 km da Bassano del Grappa a Cittadella nel tentativo di aggiudicarsi il titolo nazionale. Vittoria un po’ a sorpresa per Elisa Longo Borghini, che firma il poker di successi tricolori nella prova a cronometro. La verbanese ha messo in pista tutte le sue qualità, riuscendo a precedere la specialista Vittoria Bussi e la giovane Vittoria Guazzini. Elena Cecchini non è dunque riuscita a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e rimane fuori dal podio. I RISULTATI DELLA cronometro femminile DEI ... Leggi su sportface

