Ciavy e Valeria, dopo Temptation Island è nuovo amore. Manila Nazzaro: "Ha capito che la stava perdendo veramente" Tra Ciavy e Valeria adesso va tutto a gonfie vele. E così torna il sereno dopo la tempesta televisiva che ha travolto i due primi concorrenti in crisi nel programma di Filippo Bisciglia. Ora sono felicissimi. Lei, lo ricordiamo, aveva avuto un flirt con Alessandro (un bellissimo tentatore dal ciuffo biondo). In onda nel villaggio, Ciavy ha perso letteralmente le staffe urlando e dicendo addio alla sua storica fidanzata. Ora, però, parla un'amica di entrambi: Manila Nazzaro, ex concorrente di Temptation Island e speaker di Radio Zeta. Chi meglio di lei conosce la coppia? E ci arriva persino una spifferata: una cena, in queste sere, con Ciavy e Valeria. "Lui per la prima volta ha ...

