Ciampino, ancora casi all’aeroporto: tutti di rientro da Spagna e Grecia (Di venerdì 21 agosto 2020) ancora casi all’aeroporto di Ciampino. Sono stati individuati – come riporta l’Unità di Crisi – tre nuovi contagi. Si tratta di un romano e di un cittadino della provincia di Salerno di rientro da Madrid e di un romano proveniente da Atene. tutti sono in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, il report sul lavoro negli aeroporti. D’Amato: ‘Fiumicino e Ciampino primi nell’Unione Europea’ Nella sola giornata di ieri sono stati rintracciati 15 casi positivi all’aeroporto di Fiumicino e 2 all’aeroporto di Ciampino. tutti i casi positivi asintomatici – da inizio attività ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Ciampino, ancora casi all'aeroporto: tutti di rientro da Spagna e Grecia - Rocco622938211 : @Ryanair_IT Visto la cancellazione del volo Roma (Ciampino) - Lourdes del 21/06/2020e il ritorno il 25/06/202… - ertups : Ancora tu...ma non dovevamo vederci più? #smartwings @ Aeroporto di Ciampino - Gaspo87 : RT @Lavinia_Labella: Divertente lo sfottò su David #Silva quando avete Mangiante che sta ancora aspettando #Malcolm a Ciampino. #Lazio - CorriereCitta : Fiumicino e Ciampino, ancora 5 casi positivi: al via il contact tracing internazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Ciampino ancora

CIVITAVECCHIA – «È assurdo che, nonostante se ne parli con toni allarmanti da giorni, ancora non si sia intervenuti seriamente per realizzare i test a chi salpa o approda a Civitavecchia, porto di att ...Un confronto "impietoso", per usare le parole del professor Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano. È quello che dalla mezzanotte del 13 agosto – quando è entrata in vigore l’ordinanza ...