‘Ci sono i topi, devo bruciare le sterpaglie’ e appicca l’incendio: piromane incastrato dalle telecamere (Di venerdì 21 agosto 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina mercoledì 19 u.s. è intervenuta con le Volanti in Via Piave, nei pressi del distributore di carburanti “IP” ove al centralino di soccorso pubblico “113” era giunta segnalazione relativa ad un vasto incendio in un campo. Sul posto gli agenti hanno trovato gli operatori dei Vigili del Fuoco intenti nelle operazioni di spegnimento dell’incendio, il quale però avanzava velocemente stante la vegetazione asciutta e il discreto vento che in quel momento colpiva l’area. Le operazioni, cui hanno contribuito anche i poliziotti, erano rese maggiormente difficoltose proprio dalla necessità di tutelare il distributore. Una volta spento l’incendio, seppur con estrema difficoltà, gli agenti hanno immediatamente attivato le prime investigazioni volte a determinare le cause delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

