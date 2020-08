Chiede scusa a Mussolini perché ha servito dei senegalesi, denunciato cameriere di Rimini (Di venerdì 21 agosto 2020) Un cameriere di Rimini è stato denunciato perché prima di servire al tavolo una famiglia di senegalesi ha chiesto scusa a Benito Mussolini. Accade a Rimini: una serata estiva come tante, una famiglia in pizzeria riunita per festeggiare il compleanno di una bimba di due anni, un cameriere che porta al tavolo le pizze. Se … L'articolo Chiede scusa a Mussolini perché ha servito dei senegalesi, denunciato cameriere di Rimini proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

HuffPostItalia : 'Scusa Benito': cameriere serve clienti dalla pelle nera e chiede scusa a Mussolini - MediasetTgcom24 : Rimini, un cameriere chiede 'scusa Benito' perché sta servendo clienti neri | La titolare della pizzeria: 'Un equiv… - MattiaVerriello : RT @catirafaella: Avete letto l’editoriale, uscito oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano, in cui #Travaglio dà notizia dell’archiviazio… - giampietrogiova : RT @catirafaella: Avete letto l’editoriale, uscito oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano, in cui #Travaglio dà notizia dell’archiviazio… - gio551 : RT @catirafaella: Avete letto l’editoriale, uscito oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano, in cui #Travaglio dà notizia dell’archiviazio… -