Chiara Ferragni vende la casa di Los Angeles “Mio figlio deve essere europeo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Chiara Ferragni rivela: ”Mio figlio deve crescere da europeo” Chiara Ferragni ha rivelato di aver deciso di vendere la casa a Los Angeles, l’America è stata per lei una seconda casa fantastica, si è tanto divertita li, ma adesso ha bisogno di trasferirsi vicino Milano perché la sua vita è in Italia, è italiana. Così dopo Clio make up che ha lasciato definitivamente l’America perché non è un luogo dove poter crescere i figli nella serenità, anche l’influencer si sposta in Italia. Per farlo la 33enne ha messo in vendita alla villa mega lusso che ha acquistato soltanto qualche anno fa. Una notizia che lascia increduli perché ... Leggi su kontrokultura

