Chiara Ferragni incontra Fabio Rovazzi: ecco la reazione dell’influencer (Di venerdì 21 agosto 2020) Quest’estate Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una lunga vacanza con la famiglia e qualche amico presso alcune delle località più in d’Italia. La coppia, infatti, da sempre vicina ad alcune tematiche, ha deciso di “sponsorizzare” i luoghi visitati per far ripartire il turismo nella penisola dopo la pandemia. Durante il lockdown, i Ferragnez … L'articolo Chiara Ferragni incontra Fabio Rovazzi: ecco la reazione dell’influencer Leggi su dailynews24

LuxCrowng : Un mio video su Tiktok ha fatto qualche like ed io sono già in modalità Chiara Ferragni - albagrazianii : RT @Drakesmad_: D'ora in poi mi metterò mi piace da sola su Instagram come fa Chiara Ferragni - albagrazianii : RT @cucchiaia: Comunque Chiara Ferragni con i capelli mossi mi piace tantissimo è proprio meravigliosa - albagrazianii : RT @xbesidethemoonx: CHIARA FERRAGNI HA MESSO LIKE AL POST DI DIOR CON JISOO. ITALIAAAAAAAAAANNNNNNNIII ???? - albagrazianii : RT @HYPEB1TCH: “Che schifo Chiara Ferragni fAlZa altro che estate italiana, è tutto sponsorizzato all’estero non sarebbe stato così” Scusa… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni vince ancora: Fedez e Gianluca Vacchi ai suoi piedi SoloDonna Chiara Ferragni: natiche modificate con protesi?

L’ultimo post pubblicato da Chiara Ferragni in poche ore è stato sommerso di critiche. Nulla di nuovo, insomma, ma stavolta la pietra dello scandalo è il sedere dell’influencer, accusata di essere ric ...

Chiara Ferragni lato b esagerato | Pioggia di critiche per la moglie di Fedez

Particolarmente seguita sui social, dove vanta milioni di follower, Chiara Ferragni ha di recente pubblicato un dolce e romantico scatto su Instagram in compagnia del marito Fedez (leggi la sua biogra ...

L’ultimo post pubblicato da Chiara Ferragni in poche ore è stato sommerso di critiche. Nulla di nuovo, insomma, ma stavolta la pietra dello scandalo è il sedere dell’influencer, accusata di essere ric ...Particolarmente seguita sui social, dove vanta milioni di follower, Chiara Ferragni ha di recente pubblicato un dolce e romantico scatto su Instagram in compagnia del marito Fedez (leggi la sua biogra ...