Che Dio ci aiuti 6 spoiler: arriva Erasmo, potrebbe essere il figlio di suor Angela? (Di venerdì 21 agosto 2020) Sappiamo ancora pochissimo sulla sesta stagione di Che Dio ci aiuti ma siamo abituati ai grandi colpi di scena ed è per questo che leggendo, le poche anticipazioni sulla fiction di Rai 1, abbiamo provato a immaginare quello che potrebbe accadere. Come saprete ci saranno delle new entry nel cast, tra queste Erasmo Genzini che in Che Dio ci aiuti 6, vestirà i panni di un ragazzo molto tenebroso, pieno di tatuaggi che turberà la casta Virginia ) in crisi con Nico a causa del ritorno di Monica in convento). Le vicende dei protagonisti di Che Dio ci aiuti 6, si sposteranno ad Assisi, dove appunto suor Angela trova perchè ha un segreto che ha a che fare con il suo passato. Ed è per questo che ci chiediamo: è possibile che la ... Leggi su ultimenotizieflash

Pontifex_it : Lo Spirito Santo ci faccia crescere costantemente nella conoscenza di Dio in modo che possiamo diffondere il suo am… - Pontifex_it : Tra tante cose che passano, il Signore vuole ricordarci quella che rimarrà per sempre: l’amore, perché «Dio è amore». - Pontifex_it : Dio si attende che quando preghiamo ci ricordiamo anche di chi non la pensa come noi, di chi ci ha chiuso la porta… - MarcG_69 : RT @GagliardoneS: 340 MILA euro alla struttura di Milano che ha portato in vacanza gli STUPRATORI di Lignano! #Bergoglio glielo dico IO, D… - Max07004257 : @PaolinoNapolit7 Da quando Dio è diventato un alieno? Caro @Pontifex_it sei un bestemmiatore cronico, Dio abbi piet… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Dio L'Italia «incerta di Dio» | riforma.it Riforma.it Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

Perù: vescovi, “i politici lavorino per i più poveri e sofferenti”. Un programma pastorale per superare la pandemia

La sofferenza attuale, la necessità di conversione e una parola di gratitudine e speranza. Si snoda su questi tre aspetti la riflessione offerta dai vescovi peruviani, al termine della 116ª Assemblea ...

