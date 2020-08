Chanel Totti copertina da urlo | Bella sì , ma il web scatena la polemica (Di venerdì 21 agosto 2020) A soli tredici anni, Chanel Totti finisce sulla copertina da urlo del settimanale Gente. L’adolescente è già bellissima, ma il web si indigna. Il suo corpo da bambina è stato mostrato in modo esagerato? Sembra una foto qualunque, quella di un’adolescente dai capelli lunghi e biondi al mare col suo papà. Ma, quando i protagonisti ad essere … L'articolo Chanel Totti copertina da urlo Bella sì , ma il web scatena la polemica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

artsxrory : RT @dobrevsunicorns: Chanel Totti, una ragazzina di 13 anni sbattuta in prima pagina con il volto pixellato ma con il sedere in bella vista… - micheguzzzz : RT @dobrevsunicorns: Chanel Totti, una ragazzina di 13 anni sbattuta in prima pagina con il volto pixellato ma con il sedere in bella vista… - CarpentJhon : @perchetendenza Continuavo a leggere chanel Totti e continuavo ad interpretare canale Totti pensando che Totti aves… - Giovann_o : RT @andrea_pecchia: La copertina di Chanel #Totti va assolutamente condannata, evitate di farlo pubblicando la foto però. #21agosto - LudovicaLicari : ma che schifo madonna, io voglio veramente sapere chi è quel mentecatto che ha in primis fotografato il culo di una… -