Champions League – Nissan premia i suoi clienti: una finale indimenticabile per 50 fortunati (Di venerdì 21 agosto 2020) Nissan ha organizzato un esclusivo cinema drive-in per 50 clienti LEAF, nel rispetto del distanziamento sociale, per portare le emozioni della mobilità elettrificata alla finale della UEFA Champions League. Domenica 23 agosto, giorno della partita che quest’anno si svolgerà a porte chiuse, le auto dei 50 proprietari di LEAF saranno posizionate in formazione di squadra di fronte a un maxi-schermo, installato in un luogo segreto che sarà comunicato solamente ai tifosi selezionati, ognuno dei quali potrà portare con se un ospite. Tra i partecipanti, ci saranno anche il cliente numero 5.000 di LEAF in Portogallo e la leggenda della UEFA Champions League Nuno Gomes, protagonista anche di un esclusivo incontro. Inoltre, rispettando ... Leggi su sportfair

