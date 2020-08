Champions League, Merkel e Macron: “Tifiamo squadre diverse, che vinca la migliore” (Di venerdì 21 agosto 2020) La Champions League 2019/2020 è pronta per il gran finale di domenica 23 agosto allo stadio Da Luz di Lisbona, che vedrà sfidarsi PSG e Bayern Monaco. Ne hanno parlato, al termine della riunione politica dello scorso giovedì a Bregancon, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. “Continueremo questi confronti, il nostro rapporto di amicizia resterà invariato a prescindere dal risultato della finale di Champions League” ha assicurato Macron. “La nostra amicizia non ne risentirà anche se domenica non supporteremo la stessa squadra” ha aggiunto la cancelliera tedesca, “Che vinca la squadra migliore, o comunque che vinca la squadra ... Leggi su sportface

