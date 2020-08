Centola-Palinuro, dalla vacanza all’ospedale per Covid (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato trasferito nella tarda serata di ieri all’Ospedale di Scafati, il giovane di Milano in vacanza nel Comune di Palinuro Centola, che è risultato positivo al Covid 19. Lo stesso, a scopo precauzionale, già ieri era stato posto in isolamento insieme alla fidanzata. Ieri sera il trasferimento presso l’ospedale di Scafati. Il giovane non presenta alcun sintomo. Sono completamente guarite, invece, le due donne residenti a Centola che erano risultate positive alcune settimane fa. “La situazione al momento è sotto controllo- ha detto il sindaco Carmelo Stanziola- Vi prego però di rispettare rigorosamente tutte le norme antiCovid: indossate sempre la mascherina e mantenete le distanze. Non facciamoci ... Leggi su anteprima24

