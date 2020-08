Centinaia di incendi divampano in California: decine di migliaia di persone in fuga, oscurati i cieli vicino San Francisco [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 21 agosto 2020) Centinaia di incendi stanno divampando in tutta la California, costringendo decine di migliaia di residenti a fuggire dalle loro case, oscurando i cieli vicino a San Francisco, mentre i vigili del fuoco lottano per contenerli nonostante il terreno impervio e il caldo torrido. Gli incendi, molti causati da fulmini e alimentati da forti venti, hanno bruciato Centinaia di migliaia di acri di sterpaglie, aree rurali, canyon e fitte foreste a nord, est e sud di San Francisco. Le fiamme sono divampate anche in Sierra Nevada e della California meridionale. Nella California centrale, un pilota di un elicottero antincendi nella contea ... Leggi su meteoweb.eu

