Cellino: “Con due balli in discoteca tutti positivi. Il Covid è peggio di prima. Come si può iniziare il campionato?” (Di venerdì 21 agosto 2020) Massimo Cellino dice la sua sul tema del coronavirus e dei contagi che nelle ultime ore stanno colpendo non solo la popolazione ma anche i calciatori. Il presidente del Brescia, parlando al Corriere della Sera, si è soffermato sulla situazione della sua squadra ma anche sulla ripresa della prossima stagione 2020-21.Cellino: "Covid peggio di prima. Come si può iniziare il campionato?"caption id="attachment 960025" align="alignnone" width="660" Cellino (getty images)/caption"A mio avviso la seconda ondata di positivi è peggiore della prima. Io ho avuto il virus ma senza sintomi, stavolta parliamo di giocatori che hanno 20 anni e sono a letto con la febbre", ha commentato duramente ... Leggi su itasportpress

