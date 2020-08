Ceccardi, Acquaroli & C. La destra candida chi è già eletto altrove. Nessuno ha pensato di dimettersi. Così se perdono lo scranno resta al sicuro (Di venerdì 21 agosto 2020) Il primo a farne oggetto di dibattito pubblico è stato Alberto Veronesi, candidato del Pd al consiglio regionale della Toscana. “Gira voce – dichiarava qualche giorno fa – che l’on. Susanna Ceccardi (nella foto), in caso di sconfitta nella sfida elettorale contro Giani, si dimetterebbe dal consiglio regionale della Toscana per continuare a fare l’europarlamentare. Sicuramente si tratta di una voce infondata, ma la candidata della Lega ha – in verità – un’inequivocabile opportunità per mettere a tacere le malelingue”. Da qui l’invito: “Si dimetta adesso, oggi stesso, dal Parlamento Europeo e dichiari a tutti la sua intenzione di restare comunque a Firenze a battersi per gli interessi dei suoi ... Leggi su lanotiziagiornale

TerlizziGerardo : RT @tempoweb: Regionali, ecco la squadra del centrodestra per riprendersi l'Italia #salvini #meloni #berlusconi #fitto #acquaroli #caldoro… - PolicyMaker_mag : Il 20 e 21 settembre si voterà per le #ElezioniRegionali in #Liguria, #Toscana, #Veneto, #Campania, #Puglia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceccardi Acquaroli Ceccardi, Acquaroli & C. La destra candida chi è già eletto altrove. Nessuno ha pensato di dimettersi. Così se perdono lo scranno resta al sicuro LA NOTIZIA I giallorossi restano divisi. Intesa ancora in alto mare per la Puglia e le Marche

Alleanze alla prova in vista delle elezioni regionali. Ma se i leader del centrodestra hanno trovato l'accordo sui nomi dei candidati a governatore, per l'asse Pd-M5s che regge le sorti del governo no ...

Elezioni regionali sondaggi, ecco chi vincerà. La situazione in ogni Regione

Finirà quasi sicuramente 3 a 3 la sfida delle elezioni regionali del 20-21 settembre (esclusa la Valle d'Aosta dove si vota con il proporzionale), secondo le previsioni di Alessandro Amadori, sondaggi ...

Alleanze alla prova in vista delle elezioni regionali. Ma se i leader del centrodestra hanno trovato l'accordo sui nomi dei candidati a governatore, per l'asse Pd-M5s che regge le sorti del governo no ...Finirà quasi sicuramente 3 a 3 la sfida delle elezioni regionali del 20-21 settembre (esclusa la Valle d'Aosta dove si vota con il proporzionale), secondo le previsioni di Alessandro Amadori, sondaggi ...