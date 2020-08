Cavani, niente rientro in Italia: trovato l'accordo con il Benfica (Di venerdì 21 agosto 2020) A volte ritornano...altre no. niente rientro in Italia per Edinson Cavani : accostato anche alla Juventus , ma soprattutto all' Inter e al Napoli , l'uruguaiano ha ormai scelto la sua nuova ... Leggi su quotidiano

Milano, 21 agosto 2020 - A volte ritornano...altre no. Niente rientro in Italia per Edinson Cavani: accostato anche alla Juventus, ma soprattutto all'Inter e al Napoli, l'uruguaiano ha ormai scelto la ...

Il futuro di Cavani. “Ho passato sette anni incredibili al PSG, è stato un ottimo palcoscenico. Con il Benfica e altre società ci sono stati dei contatti, ma non c’è ancora nulla di definito. (LazioNe ...

