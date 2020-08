Cavani-Benfica: 10 milioni a stagione per l’uruguaiano (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ fatta tra Cavani ed il Benfica: il giocatore uruguaiano dice addio al PSG per iniziare una nuova avventura. Il giorno dopo la finale di Champiosn League tra PSG e Bayern Monaco, Cavani volerà a Lisbona per gli ultimi dettagli dell’accordo e firmare il contratto, un triennale da 10 milioni a stagione.L'articolo Cavani-Benfica: 10 milioni a stagione per l’uruguaiano SPORTFAIR. Leggi su sportfair

SkySport : Cavani-Benfica, è fatta: triennale da 10 milioni a stagione. Le news di calciomercato - DiMarzio : #Benfica pronto ad abbracciare #Cavani. Le cifre del contratto - MarcoBarzaghi : #Cavani al Benfica, 3 anni a 10 netti a stagione ??? lunedì le firme @Sport_Mediaset - PSG_infos : Cavani va signer au Benfica lundi (Sky Italia) - germanocassese : RT @DiMarzio: #Benfica pronto ad abbracciare #Cavani. Le cifre del contratto -