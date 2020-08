Caterina Balivo scatenata: “Voglio un lato B come Wanda Nara, perché mio marito…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo un anno molto intenso, Caterina Balivo si sta godendo qualche giorno di relax in Sicilia. Solo qualche mese fa ha annunciato il suo abbandono della conduzione di Vieni Da Me e al suo posto sembra ora sia confermata la presenza di Serena Bortone. Se inizialmente si pensava a un passaggio della showgirl da Rai a Mediaset, in realtà sembra che la Balivo si sia presa solamente un periodo di pausa e riflessione e tutti sperano di vederla tornare al più presto in tv più carica che mai. Nel frattempo, la conduttrice si sta dedicando a sé stessa, godendosi un po’ di meritato relax nella splendida Sicilia. Ma le polemiche social sono sempre dietro l’angolo, eppure, sembra che la showgirl abbia sempre la risposta pronta. Ecco cosa ha dichiarato Caterina ... Leggi su velvetgossip

