Caterina Balivo: “Il cu*** di Wanda Nara tra un anno”, sfida lanciata al marito (Di venerdì 21 agosto 2020) La conduttrice di Vieni da me Caterina Balivo vuole emulare Wanda Nara. In cosa precisamente? Andiamo a scoprirlo insieme Fonte foto: FacebookCaterina Balivo come Wanda Nara. Un’esclamazione che detta così desta tanta curiosità anche perché tra le due donne non c’è un collegamento vero e proprio. A quanto pare però presto potrebbero avere in comune un particolare decisamente importante. In questo momento è in vacanza con il marito Guido Maria Brera, con cui ha dato vita ad un teatrino a tre con il suo personal trainer molto divertente. Lei ha aperto le danze esclamando: “Il mio nuovo trainer mi farà avere un lato B come quello di Wanda ... Leggi su chenews

zazoomblog : Il cu di Wanda Nara. Caterina Balivo asseconda la passione del marito: un fondoschiena da incorniciare Video -… - ElisaDiGiacomo : Caterina Balivo, riflessione su IG: ‘I miei figli sono fortunati hanno un’infanzia serena’ - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' -