Castelvetrano, rinvenuti dai carabinieri oltre 300 gr. di marijuana: 2 arresti (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno tratto in arresto CARONIA Manuel, e A. A. entrambi castelvetranesi cl. 2002, nell'ambito di un dedicato servizio antidroga, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovati presso un'abitazione in possesso di g.330...

