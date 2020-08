Caso Viviana Parisi, finito l’esame dei vestiti della donna: “Il Dna può essere deteriorato” (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ terminato presso il laboratorio della Polizia scientifica di Palermo l’esame sui vestiti indossati da Viviana Parisi al momento del ritrovamento del corpo sotto un traliccio nei boschi di Caronia (Messina). Presente anche il medico legale incaricato dalla Procura di Patti (Messina) Elvira Ventura Spagnolo che ha eseguito gli esami su una campionatura. Successivamente la polizia scientifica farà delle indagini Genetico forensi sui campioni. “Abbiamo fatto dei prelievi – ha spiegato il medico all’Adnkronos – al fine di effettuare delle successive indagini di carattere genetico-forense. Quindi l’estrazione di Dna per capire intanto la tipologia di materiale presente sull’indumento. E a quel punto viene individuato se si tratta di materiale di natura umana e si ... Leggi su meteoweb.eu

ClarabellaBest : RT @LucaSotira: @RobertaBruzzone su @La7tv Per parlare degli sviluppi sul caso di viviana parisi e del piccolo gioele con qualche risposta… - infoitinterno : Caso Viviana Parisi, il sindaco De Luca: “Troppi interrogativi senza risposta in questa tragica vicenda” - infoitinterno : Caso Parisi - Il legale della famiglia: 'Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele' - investigator113 : @saraosalvatore d'accordissimo. gli investigatori oggi non sono preparati. Es il caso di Viviana e figlio, guarda s… - Androme41570689 : Aggiornamento sul caso #Gioele Viviana ha tentato il suicidio a giugno Ma nn è stata seguita dai servizi ASOCIALI… -