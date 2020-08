Caso Viviana Parisi: “A giugno chiese aiuto al marito perché aveva ingerito pillole”, “era diversa, ha ritirato Gioele dall’asilo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Mariella Mondello, sorella di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, ha raccontato che la cognata, trovata morta lo scorso 8 agosto, ai primi giugno “aveva chiamato il marito Daniele dicendo che si sentiva male perché aveva ingerito cinque o sei pillole“: Mondello la portò subito “al Policlinico di Messina” dove le venne fatta una flebo. “Ma non sappiamo se è stato un tentativo di suicidio“. Poi Viviana “decise di tornare a casa” perché lei “firmò le dimissioni“. Dopo essere tornata a casa “riprese la cura” che le avevano prescritto in precedenza. Due mesi prima, il 17 marzo, durante lockdown, ... Leggi su meteoweb.eu

