Caso Parisi, il marito e l’avvocato: “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso Gioele” (Di venerdì 21 agosto 2020) Daniele, marito di Viviana e padre di Gioele, rifiuta l’idea dell’omidicio-suicidio. Il suo legale propone una sua ricostruzione dei fatti. Daniele Mondello non si arrende all’ipotesi dell’omicidio-suicidio per spiegare la tragica vicenda che ha portato alla morte di sua moglie Viviana e del figlioletto Gioele. Oltre allo sgomento per quanto successo negli ultimi giorni, oltre … L'articolo Caso Parisi, il marito e l’avvocato: “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso Gioele” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitinterno : Caso Viviana Parisi, Daniele Mondello: “Mi hanno mandato questo VIDEO, lo cercavano così Gioele?” - zazoomblog : Caso Viviana Parisi il marito: “Mi hanno mandato questo VIDEO lo cercavano così Gioele?” - #Viviana #Parisi… - infoitinterno : Caso Viviana Parisi, parla l’ex brigadiere Di Bello che ha ritrovato Gioele: “bisognava ragionare come un bimbo di… - takashi39766792 : @RobertaBruzzone Stima per la sua analisi sul caso della Parisi e del piccolo. È veramente notevole ed approfondit… - infoitinterno : Caso Viviana Parisi, il responsabile delle indagini: “I consulenti medici ci hanno detto quello che è successo, lor… -