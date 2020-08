Caso Navalny, il blogger anti-Putin è stato davvero avvelenato? (Di venerdì 21 agosto 2020) Mosca, 21 ago – Restano ancora gravi le condizioni di Alexei Navalny, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Omsk. Il blogger anti-Putin si era sentito male durante un volo Tomsk-Mosca costringendo l’areo a un atterraggio di emergenza per consentire il suo immediato ricovero nel più vicino ospedale. Nessuna traccia di veleno Senza attendere nessun riscontro medico, la sua portavoce Kira Yarmysh aveva subito dichiarato che “Alexei è stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè. Quella era l’unica cosa che ha bevuto la mattina”. Tuttavia la diagnosi medica in seguito agli accertamenti clinici effettuati sembra smentire questa ipotesi: nessuna traccia di veleno riscontrata in sangue o urine, il malore ... Leggi su ilprimatonazionale

